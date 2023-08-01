г. Верхняя Пышма,
ул. Красноармейская, 15
Открыты ежедневно
с 08.00 до 22.00
Онлайн запись
+7 963 035 29 48
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Онлайн запись
г. Верхняя Пышма,
ул. Красноармейская, 15
Открыты ежедневно
с 08.00 до 22.00
+7 963 035 29 48

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Салон красоты

Malyarka

Наши услуги

Маникюр
Педикюр
Услуги в 4 руки
Услуги подолога
Брови
Парикмахер
Для мужчин
Для детей

почему мы

Квалифицированные специалисты
Все наши специалисты проходят специальные курсы и имеют большой опыт работы, что позволяет им обеспечивать высокую надежность и эффективность при выполнении процедур
Одноразовые инструменты
Мы используем только одноразовые инструменты, которые вскрываются при Вас, что гарантирует безопасность клиентов, так как уменьшается риск передачи инфекций и бактерий
Стерилизация
В студии «Malyarka» к задаче безопасности и гигиены подход очень ответственный. Соблюдается идеальная стерильность и нормы СанПиН! Инструменты проходят все этапы отработки: дезинфекция в Уз Мойке, предстерилизационная очистка, стерилизация
Гарантия
Мы уверены в качестве наших услуг и предлагаем гарантию качества на каждую процедуру в течение 7 дней. Мы используем только самые качественные и безопасные материалы и инструменты
Чайная карта
В нашем салоне представлена чайная карта для гостей. Каждый клиент во время процедуры может абсолютно бесплатно насладиться чашечкой ароматного чая или кофе.
Онлайн трансляция
Онлайн трансляции салона красоты — это уникальная возможность не только узнать, как создается безупречный образ, но и понаблюдать за этим в режиме live. (данная функция в данный момент не подключена, но скоро будет)

Фотогалерея

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стильный маникюр
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