почему мы
Квалифицированные специалисты
Все наши специалисты проходят специальные курсы и имеют большой опыт работы, что позволяет им обеспечивать высокую надежность и эффективность при выполнении процедур
Одноразовые инструменты
Мы используем только одноразовые инструменты, которые вскрываются при Вас, что гарантирует безопасность клиентов, так как уменьшается риск передачи инфекций и бактерий
Стерилизация
В студии «Malyarka» к задаче безопасности и гигиены подход очень ответственный. Соблюдается идеальная стерильность и нормы СанПиН! Инструменты проходят все этапы отработки: дезинфекция в Уз Мойке, предстерилизационная очистка, стерилизация
Гарантия
Мы уверены в качестве наших услуг и предлагаем гарантию качества на каждую процедуру в течение 7 дней. Мы используем только самые качественные и безопасные материалы и инструменты
Чайная карта
В нашем салоне представлена чайная карта для гостей. Каждый клиент во время процедуры может абсолютно бесплатно насладиться чашечкой ароматного чая или кофе.
Онлайн трансляция
Онлайн трансляции салона красоты — это уникальная возможность не только узнать, как создается безупречный образ, но и понаблюдать за этим в режиме live. (данная функция в данный момент не подключена, но скоро будет)