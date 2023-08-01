почему мы

<img src="https://malyarkastudio.ru/wp-content/uploads/2023/08/icon1.svg" alt="" class="advant__icon"> Квалифицированные специалисты Все наши специалисты проходят специальные курсы и имеют большой опыт работы, что позволяет им обеспечивать высокую надежность и эффективность при выполнении процедур

<img src="https://malyarkastudio.ru/wp-content/uploads/2023/08/icon2.svg" alt="" class="advant__icon"> Одноразовые инструменты Мы используем только одноразовые инструменты, которые вскрываются при Вас, что гарантирует безопасность клиентов, так как уменьшается риск передачи инфекций и бактерий

<img src="https://malyarkastudio.ru/wp-content/uploads/2023/08/icon3.svg" alt="" class="advant__icon"> Стерилизация В студии «Malyarka» к задаче безопасности и гигиены подход очень ответственный. Соблюдается идеальная стерильность и нормы СанПиН! Инструменты проходят все этапы отработки: дезинфекция в Уз Мойке, предстерилизационная очистка, стерилизация

<img src="https://malyarkastudio.ru/wp-content/uploads/2023/08/icon4.svg" alt="" class="advant__icon"> Гарантия Мы уверены в качестве наших услуг и предлагаем гарантию качества на каждую процедуру в течение 7 дней. Мы используем только самые качественные и безопасные материалы и инструменты

<img src="https://malyarkastudio.ru/wp-content/uploads/2023/08/icon5.svg" alt="" class="advant__icon"> Чайная карта В нашем салоне представлена чайная карта для гостей. Каждый клиент во время процедуры может абсолютно бесплатно насладиться чашечкой ароматного чая или кофе.